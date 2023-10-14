В оккупированном Севастополе раздались взрывы

По данным местных жителей, взрывы прогремели сразу после объявления в городе воздушной тревоги.

По данным пророссийских Telegram-каналов, через несколько минут после взрывов воздушная тревога закончилась.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты опрокидывают оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Так, недавно в районе Севастополя взорвался корабль "Павел Державин" Черноморского флота РФ.

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