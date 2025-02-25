В оккупированном Россией Приднестровье тарифы на энергоресурсы подняли в 1,5-2 раза

В результате тарифы на газ вырастут в два раза, на отопление - в 1,8 раза, а электроэнергию - в 1,5 раза.

"Корректировка тарифов обусловлена изменением механизма расчета экономически обоснованной цены на природный газ", - говорится в сообщении.

Теперь на стоимость газовой составляющей, которая учитывается при расчете тарифов, напрямую влияют расходы Приднестровья на закупку и транспортировку голубого топлива. "В условиях текущей экономической ситуации республика вынуждена приобретать газ за кредитные средства", - заявили в администрации.

Ранее стоимость газовой составляющей составляла для ряда потребителей 1 рубль за тысячу кубометров. "Теперь она будет соответствовать текущим экономическим реалиям и составит 1 156,65 руб. за тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Энергетический кризис в Приднестровье

Напомним, в Приднестровье с 1 января начали отключать отопление и электричество из-за прекращения поставок газ из России.

Молдова использовала тепловую электростанцию в Приднестровье для обеспечения дешевой электроэнергии, но решила, что экономически выгоднее покупать электроэнергию у поставщиков в европейских странах.

После того как Украина отказалась продлить транзитное соглашение, Молдова обратилась к "Газпрому" с предложением поставлять газ по альтернативным маршрутам, в основном через Турцию.

"Газпром" заявил, что Молдова сначала должна погасить задолженность, которая, по его оценкам, составляет 709 млн долларов, но эта цифра оспаривается Кишиневом.