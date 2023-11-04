В оккупированном Мелитополе с утра слышали взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В Мелитополе только что раздался взрыв. Выясняем, что на этот раз - очередной выход дырявой пэвэо оккупантов или удачный привет врагу от ВСУ", - отметил Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.