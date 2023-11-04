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В оккупированном Мелитополе с утра слышали взрыв

Мелитополь, Суббота 04 ноября 2023 12:03
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В оккупированном Мелитополе с утра слышали взрыв Фото: в Мелитополе раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Это произошло утром 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В Мелитополе только что раздался взрыв. Выясняем, что на этот раз - очередной выход дырявой пэвэо оккупантов или удачный привет врагу от ВСУ", - отметил Федоров.

В оккупированном Мелитополе с утра слышали взрыв

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

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