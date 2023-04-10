В оккупированном Мелитополе россияне отбирают загранпаспорта у гауляйтеров, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

После неудачных попыток привлечь гражданских к сотрудничеству, захватчики были вынуждены прибегнуть к значительно более тяжелому и ресурсно более дорогому процессу "командировок" на ТОТ рабочих из РФ.

"Гауляйтеры уже чувствуют нарастание напряжения и для того, чтобы и те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта. В частности такую практику начали применять в отношении Мелитопольских коллаборантов", - указали в ЦНС.