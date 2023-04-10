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В оккупированном Мелитополе россияне отбирают загранпаспорта у гауляйтеров, - ЦНС

Фото: В оккупированном Мелитополе россияне отбирают загранпаспорта у гауляйтеров (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На временно оккупированных территориях у россиян наблюдаются проблемы со специалистами среднего звена. Местное население отказывается помогать врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

После неудачных попыток привлечь гражданских к сотрудничеству, захватчики были вынуждены прибегнуть к значительно более тяжелому и ресурсно более дорогому процессу "командировок" на ТОТ рабочих из РФ.

"Гауляйтеры уже чувствуют нарастание напряжения и для того, чтобы и те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта. В частности такую практику начали применять в отношении Мелитопольских коллаборантов", - указали в ЦНС.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты начали менять гауляйтеров на новых - тех, которые способны выполнять еще более "грязную" работу.

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Мелитополь