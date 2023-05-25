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В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, над аэродромом заметили дым

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Мелитополь, Четверг 25 мая 2023 12:46
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, над аэродромом заметили дым Фото: в Мелитополе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы раздались в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) сегодня, 25 мая. В городе виднеется дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома", - отметил городской голова.

По его словам, в оккупированном Мелитополе слышали глухие взрывы. После этого жители города заметили дым. Подробной информации об инциденте нет.

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, над аэродромом заметили дым

Фото: в Мелитополе дым после взрывов (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь один из главных городов Запорожской области, находящийся в оккупации с первых дней полномасштабного вторжения России. Оккупанты сделали из Мелитополя свой опорный пункт и так называемую "столицу" захваченной части Запорожской области. Россияне используют аэродром и другие военные объекты в своих целях.

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, над аэродромом заметили дым

скриншот deepstatemap.live

Многие аналитики предполагали, что украинское контрнаступление может начаться в направлении Мелитополя, поскольку это уничтожит сухопутный коридор между РФ и Крымом.

В последнее время россияне начали стягивать в Мелитополь технику. В частности, по словам мэра Ивана Федорова, кафиры опрокидывают тяжелую артиллерию.

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