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В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров

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Среда 12 октября 2022 07:05
В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров Фото: В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 12 октября был слышен звук мощного взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде", - отметил чиновник.

Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук был слышен около 06:44 часов.

Мэр указал, что, по предварительной информации, в воздух взлетело авто. Все подробности уточняются.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли еще четыре американских HIMARS.

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