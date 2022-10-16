RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Мелитополе начало отопительного сезона под угрозой, - мэр

Фото: Мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мелитополе оказался под угрозой отопительный сезон. Все из-за постоянных перебоев с электричеством, что влечет за собой проблемы с водоснабжением и связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского городского головы Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Мэр отметил, что проблемы со светом в городе появились гораздо раньше, чем на территории всего нашего государства, ведь россияне захватили ЗАЭС.

"Сегодня станция почти не функционирует, и в Мелитополе есть постоянные перебои с электричеством. Когда есть перебои с электричеством, возникают проблемы с водоснабжением и мобильной связью", - подчеркнул Федоров.

Он также указал, что уже несколько месяцев нет газа, так что существует угроза, что отопительный сезон не начнется вовремя.

По словам городского головы, люди пытаются уехать с временно оккупированной территории. Однако сейчас эвакуация почти невозможна.

Федоров добавил, что захватчики не выпускают на подконтрольную Украине территорию 4 тысяч жителей.

Напомним, в Мелитополе оккупанты угрожают уволить с работы людей, которые отказываются от российских паспортов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины