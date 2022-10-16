В оккупированном Мелитополе начало отопительного сезона под угрозой, - мэр

Мэр отметил, что проблемы со светом в городе появились гораздо раньше, чем на территории всего нашего государства, ведь россияне захватили ЗАЭС.

"Сегодня станция почти не функционирует, и в Мелитополе есть постоянные перебои с электричеством. Когда есть перебои с электричеством, возникают проблемы с водоснабжением и мобильной связью", - подчеркнул Федоров.

Он также указал, что уже несколько месяцев нет газа, так что существует угроза, что отопительный сезон не начнется вовремя.

По словам городского головы, люди пытаются уехать с временно оккупированной территории. Однако сейчас эвакуация почти невозможна.

Федоров добавил, что захватчики не выпускают на подконтрольную Украине территорию 4 тысяч жителей.