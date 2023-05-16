ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Мариуполе загорелся торговый центр (видео)

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 16 мая 2023 14:59
В оккупированном Мариуполе загорелся торговый центр (видео) Фото: в оккупированном Мариуполе загорелся торговый центр (t.me/mariupolnow)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел пожар. Сообщается о возгорании в торговом центре "Восточный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мариуполь. Сопротивление" и местные Telegram-каналы.

Как информируют местные паблики, здание вспыхнуло якобы не из-за "прилета", одной из версий является замыкание проводки.

Кроме того, другие выдвигают версию, что якобы вспыхнул мусор, и пламя уже потом охватило и торговый центр.

В сети распространили видео, где клубы дыма над ТЦ видны из многих районов Мариуполя. К месту пожара направляются скорые.

Напомним, что вчера, 15 мая, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы.

Также мы писали, что 13 мая, в результате взрывов под Мариуполем, было уничтожено около полусотни российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Пожар
NEWS
Среди них "Кинжалы": Россия атаковала Украину 18 ракетами, все они уничтожены, - Залужный
Среди них "Кинжалы": Россия атаковала Украину 18 ракетами, все они уничтожены, - Залужный
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина