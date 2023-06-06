В оккупированном Мариуполе раздался взрыв

Он заметил, что "громко" было во всех районах Мариуполя.

Позже Андрющенко выложил фото после взрыва, который произошел в порту.

Ситуация в Мариуполе

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Мариуполь стал одной из главных целей оккупантов на Донбассе. Захватчики активно обстреливали город, а в конце 2022 года им удалось полностью захватить его. Тогда украинские военные, которые базировались на "Азовстале", сдались в плен.

В настоящее время российские военные используют Мариуполь как одну из основных точек для базирования. Они хранят там технику и боеприпасы и обустраивают базы.

Отметим, что в конце весны в Мариуполе и его окрестностях участились взрывы. Так, только вчера в городе произошел громкий взрыв в районе завода "Азовсталь".

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