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В оккупированном Мариуполе раздались взрывы

Иллюстративное фото: в оккупированном Мариуполе раздались взрывы 20 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Мариуполе вечером 20 декабря местные жители слышали взрывы. Россияне заявили о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

По данным ведомства, взрывы были слышны вечером среды, 20 декабря. Какая именно причина взрывов пока неизвестна.

"Мариуполь громко. Взрывы слышали в разных районах оккупированного города. Оккупанты не официально предполагают, что это работа ПВО", - говорится в сообщении.

Однако российские пропагандисты заявили о якобы работе ПВО в городе.

Жизнь в оккупированном Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в начале полномасштабной войны. Они продолжают разрушать город и пытаются создать "иллюзии по ТВ" обновления и мирной жизни.

Раньше мы писали, что украинские партизаны следят за оккупантами в Мариуполе.

Также мы показывали фотографии руин из временно оккупированного Мариуполя.

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