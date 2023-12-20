В оккупированном Мариуполе раздались взрывы

По данным ведомства, взрывы были слышны вечером среды, 20 декабря. Какая именно причина взрывов пока неизвестна.

"Мариуполь громко. Взрывы слышали в разных районах оккупированного города. Оккупанты не официально предполагают, что это работа ПВО", - говорится в сообщении.

Однако российские пропагандисты заявили о якобы работе ПВО в городе.

Жизнь в оккупированном Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в начале полномасштабной войны. Они продолжают разрушать город и пытаются создать "иллюзии по ТВ" обновления и мирной жизни.

Раньше мы писали, что украинские партизаны следят за оккупантами в Мариуполе.

Также мы показывали фотографии руин из временно оккупированного Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.