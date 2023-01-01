В оккупированном Крыму россияне продолжают мобилизацию, - Генштаб

Во временно оккупированном Крыму продолжается мобилизация. Россияне приступили к проверке списков лиц, которые еще не принимали участия в войне в Украине и подлежат призыву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Во временно оккупированном украинском Крыму проходят мероприятия мобилизации. Военные комиссариаты начали проверку списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что крымчане отказываются от мобилизации в российскую армию.

Кроме того, с начала объявления преступной мобилизации Российской Федерации из временно оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар.

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