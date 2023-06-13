В оккупированном Крыму россияне усилили контроль проезда по Керченскому мосту

По его словам, подобный контроль связан с увеличением деятельности украинского подполья на полуострове. Это стало причиной того, что противник ужесточил меры безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный Керченский мост.

Там оккупанты проводят более тщательные проверки личных документов, транспортных средств и документов на них.

"Как отмечает центр нацсопротивления, обычно оккупанты проверяют историю браузера и на подписки телеграмм и вайбер каналов. Также окупантов интересует установлен ли на телефоне VPN чтобы обходить блокировку украинских сайтов", - пишет Назаров.

Ситуация в Крыму

В начале июня 2023 года стало известно, что оккупанты готовятся к так называемой "эвакуации" населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма. Также на полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму.

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