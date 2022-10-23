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В оккупированном Херсоне второй день проблемы с интернетом

Фото: в Херсоне до сих пор проблемы с интернетом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В оккупированном российскими войсками Херсоне второй день подряд наблюдаются перебои с доступом в интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертную группу Netblocks.

"Данные показывают, что Херсон на юге Украины остается отключенным (от интернета, - ред.) более 24 часов. Провайдер "Скайнет" ("Херсонтелеком") утверждает, что оборудование было "передано" без уведомления российско-крымскому оператору, предоставляющим услуги после оккупации", - говорится в сообщении.

Фото: в Херсоне до сих пор перебои с интернетом

Напомним, ранее Центр национального сопротивления заявил, что россияне демонтируют оборудование с херсонского телецентра, чтобы отрезать украинских военных от связи с партизанами.

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