В оккупированном Донецке раздавались взрывы и произошел пожар, говорят о "прилетах"

Во временно оккупированном Донецке этой ночью и накануне вечером звучали взрывы и произошел пожар. Пропагандисты рассказывают о якобы обстреле города, говорят о "прилетах" по железнодорожной станции.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что взрывы в подконтрольном российским захватчикам Донецке стали раздаваться еще вечером во вторник. Тогда же в сети появились сообщения об ударе по запасам горючего, вследствие чего произошел пожар.

Взрывы гремели, в частности, в Буденновском районе города.

Российские пропагандисты уже после полуночи снимали сюжет о якобы применении при обстреле кассетных боеприпасов, традиционно утверждая, будто бы город "бомбят" украинские военные.

Также местные жители в сети рассказывали об обстрелах ж/д станции в Буденновском районе, писал Тг-канал "Типичный Донецк".

В сети публиковали кадры о взрывах в Донецке в ночь на 1 ноября.

Уже утром в сети появились сообщения о жертвах вследствие взрывов в Донецке. Так, согласно данным местных пабликов, подконтрольных оккупантам, погибли 2 человека, среди которых есть сотрудник "МЧС" оккупационной администрации. А также сообщают о 12 раненых.

Также в Тг-каналах рассказывают, что в результате обстрела на ул. Бирюзова в Донецке перебило трубу.

Кроме того, в пророссийских Тг-каналах выложили кадры последствия "обстрела", что произошел накануне, с обломками на ул. Краснооктябрьской и на переулке Орешково.

Ранее сообщалось, что в Донецке в Буденновском районе произошел масштабный пожар вечером вторника, 31 октября - горели цистерны с горючим.

В частности, росСМИ писали о якобы о четырех "прилетах" по цистернам с топливом на железнодорожной станции Мушкетово.