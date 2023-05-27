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В оккупированном Бердянске сообщают о новом мощном "прилете" (фото, видео)

Фото: в оккупированном Бердянске сообщают о новом мощном "прилете" (t.me/brdVP)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Бердянске сегодня опять сообщают о мощном взрыве. Предварительно есть новый "прилет" по оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных, предварительно, "прилет" был по территории завода "Азовкабель". Также жители делятся, что новый взрыв также был слышен в районе порта.

Тем временем в сети публикуют кадры из города, на которых виден густой клуб дыма, поднявшийся после новой "бавовны".

Вместе с тем, в сети появилась информация, что это был новый "прилет" по базе российских оккупантов.

В свою очередь Бердянская городская военная администрация информирует, что было попадание по позициям россиян. Возможно, речь идет именно об этом новом взрыве.

"Да, наши воины попали по позициям россиян в Бердянске. Очень многие оккупанты стали 200-ми", - пишет Бердянская МВА.

В Бердянске сегодня день "бавовны"

Напомним, что сегодня во временно оккупированном Бердянске уже раздавались взрывы. Их местные люди также слышали из района порта.

Впрочем, как впоследствии рассказали в местном райсовете, утром в селе Новопетровка Бердянского района сегодня "прилетело" по базам отдыха. Там размещался личный состав войск РФ.

Речь шла о базах отдыха "Химик", "Весна".

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БердянскВзрыв