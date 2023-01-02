RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированной Макеевке под удар попали мобилизованные из Самарской области РФ, - СМИ

Фото: в оккупированной Макеевке под удар попали мобилизованные из Самарской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Среди военных, которые попали под удар по базе во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, были мобилизованные из Самарской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

"Под ударом оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются", — говорится в комментарии главы Самарской области РФ Дмитрия Азарова.

Для уточнения информации он отправил семьи военнослужащих в военкоматы и на горячую линию Минобороны РФ и отказался называть точное количество погибших и раненых. В группе самарских мобилизованных сообщили, что в результате удара по Макеевке все ротное имущество уничтожено и осталось под завалами.

Супруга одного из самарских мобилизованных заявила, что в результате обстрела базы в здании ПТУ было много погибших, а тела многих из них разорвало на части». По ее словам, при себе у выживших военных практически не осталось вещей, поскольку большая часть одежды и продуктов осталась в разрушенном здании.

Напомним, что в ночь на 1 января 2023 года в результате удара в оккупированной Макеевке Донецкой области разрушено здание местного училища №19, в котором располагались мобилизованные российские военные. По разным данным, там могли погибнуть от нескольких десятков до сотен оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуМакеевка