В оккупированный Джанкой прибывают российские мобилизованные, - Атеш

На территории временно оккупированного Крыма фиксируют прибытие новых российских мобилизованных. Среди них большое количество бурятов, якутов, уйгуров и других представителей нацменшин РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымское движение сопротивления " Атеш ".

По данным представителей подполья, мобилизованные военнослужащие ВС РФ ежедневно прибывают в Джанкой на поездах и автобусах.

Уточняется, что большинство из них - среднего возраста.

"Специальный транспорт забирает их, увозя в военный городок возле аэродрома", - говорится в публикации.

Для того, чтобы "мобики" не сбегали, оккупанты оцепили территорию вокзала по обе стороны надземного пешеходного моста. Все это происходит под надзором военной "полиции".

Для гражданских в Джанкое закрыли проход на вокзал.

Также партизаны опубликовали в сети фото прибывших российских мобилизованных.

Отметим, около недели назад в захваченном РФ Крыму также фиксировали переброску значительного количества мобилизованных оккупантов и техники противника. Их заметили в аэропорте города Джанкой.

Ситуация в оккупированном Крыму

Недавно сообщалось, что Россия продолжает использовать оккупированный Крым и его аэродромы для основания собственного вооружения. В частности, на аэродроме Кировское замечены самолеты, вертолеты и российские беспилотники.

Также во временно захваченном Крыму российские интервенты усиливают защиту железнодорожных поездов. Причиной стали постоянные диверсии на железнодорожных объектах.

Напомним также, недавно стало известно, что ФСБ РФ начала поиск "изменников" в Симферопольском СИЗО на временно оккупированном украинском полуострове.