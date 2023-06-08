На оккупированных территориях растет проукраинское движение: россияне проводят карательные акции

На временно захваченных территориях растет количество проукраински настроенного населения. При этом российские оккупанты прибегают к жестким массовым карательным акциям для противодействия таким тенденциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
"Влияние российских оккупационных администраций на временно оккупированной территории Украины стремительно снижается из-за их неспособности поддерживать приемлемый уровень жизнеобеспечения местного населения", - написала она.
Так, в ряде захваченных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей местные жители демонстративно пренебрегают распоряжениями оккупационных администраций и выражают недоверие к пропаганде РФ.
Среди жителей все больше распространяется правдивая информация о ситуации на передовой и губительности последствий вражеской оккупации, а также растет количество проукраински настроенного населения.
При этом для противодействия указанным тенденциям командование российских войск прибегает к проведению жестких массовых карательных акций.
В частности, россияне в течение нескольких недель держали Кирилловку в Запорожской области в окружении. Тогда оккупанты проводили тотальную фильтрацию местного населения, обыски на объектах местной инфраструктуры и в жилищах граждан.
Особенно тщательной проверке подлежали граждане, в отношении которых представители ФСБ России собрали данные (доносы) о поддержании проукраинских позиций.
При этом, в большинстве случаев, таких людей захватчики сразу задерживали и вывозили для проведения допросов. Часть из них после допросов в места постоянного проживания не вернули, их судьба на данный момент неизвестна.
Несмотря на оккупацию населенных пунктов в ряде областей, украинские граждане продолжают оказывать сопротивление россиянам и пытаются приблизить освобождение наших земель.
При этом оккупанты разыскивают украинских партизан, могут прибегать к обыскам, пыткам и другим жестким мерам.
Так, например, во временно оккупированной части Херсонской области захватчики обыскивают дома местных в поисках партизан, а также угрожают конфискацией имущества и принудительной депортацией, если они не оформят российский паспорт.
Тем временем в Запорожской области оккупанты заставляют таксистов доносить на людей с проукраинскими взглядами.
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