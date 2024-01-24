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На оккупированных территориях Украины остановился ряд предприятий: названа причина

Украина, Среда 24 января 2024 16:05
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На оккупированных территориях Украины остановился ряд предприятий: названа причина Фото: предприятия остановились в Донецке из-за нехватки энергетиков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обесточивания на оккупированных территориях Украины остановились ряд предприятий. Возобновить электроснабжение захватчики не могут из-за нехватки энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сопротивление".

"Оккупанты не могут возобновить подачу электроэнергии на временно оккупированных территориях из-за дефицита работников энергетической отрасли", - говорится в сообщении.

В частности, обесточивание населенных пунктов происходит из-за погодных условий, а враг не успевает возобновить подачу электроэнергии - в результате в Донецке остановился хлебзавод и хлеб завозят в город из Маковки.

"Сейчас в Донецке работает только 25% электриков от потребности, в целом похожая картина у большинства других коммунальных предприятий. Большинство работников либо были мобилизованы, либо покинули регион", - добавили в "Сопротивлении".

Ситуация на ВОТ Украины

Оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченнной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Кроме того, оккупанты оставили шахты Луганской области без финансирования. В частности, в Сорокино насчитывают всего по 15% от должного денежного довольствия.

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