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На оккупированных территориях россияне заставляют подростков учиться в псевдоуниверситетах, - ЦНС

Иллюстративное фото: на оккупированных территориях россияне заставляют подростков учиться в псевдоуниверситетах (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне не оставляют попыток набрать студентов в свои псевдоуниверситеты на оккупированных территориях Украины.

"На временно оккупированных территориях россияне создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов", - пишет ЦНС.

Следует отметить, что большинство украинских преподавателей оставили оккупированные территории. Но оккупанты привлеклись поддержкой ряда маргиналов, и набрав команду людей без профессии оккупанты начали выдавать "дипломы" каждому желающему.

"Студенты поступают без вступительных экзаменов, а "образование" обычно бесплатное, ведь платить за это никто не будет. Однако даже с такими условиями "вузы" полупусты, ведь молодежь покидает регионы, которые россияне обрекли на выживание", - сказано в сообщении.

Оккупационные администрации уже сообщили, что и в следующем году "обучение" будет без экзаменов и безвозмездным, надеясь набрать людей.

Жизнь в оккупации

Ранее сообщалось, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также россияне отвезли на оккупированные территории Украины группу так называемых "психологов". Онивыманивают важную информацию у местного населения.

Оккупанты на захваченных территориях Украины заставляют так называемых "чиновников" вступать в ряды прокремлевской политической партии "Единая Россия".

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