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На оккупированных территориях Россия ужесточила пропаганду среди детей, - ЦНС

Иллюстративное фото: дети (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Захватчики продолжают политику геноцида, направленную на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, Россия поставила задачу до конца 2023 г. увеличить количество местных, детских и молодежных учреждений, в том числе военно-патриотических. В частности, ответственными за милитаризацию украинских детей назначили фонд "Защитник отечества".

Россияне планируют провести обязательные для посещения "классные встречи", "твой герой", "спасибо, братья". В рамках пропагандистских мероприятий пройдет встреча школьников с "ветеранами".

Кроме того, в Москве сформировали группу артистов для гастролей, блоггеров для "неформальных" встреч и поставили задачу организовать бесплатные просмотры дешевых пропагандистских фильмов.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Напомним, мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.

В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

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дітиВойна России против УкраиныЦентр национального сопротивления