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На оккупированных территориях юга стремительно растут цены, - ЦНС

Фото: на оккупированных территориях юга стремительно растут цены (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

На временно оккупированных территориях Запорожской области российско-оккупационная администрация осуществляет систематическое "улучшение" социально-экономического положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Центра Национального Сопротивления.

Основными негативными факторами, влияющими на жизнь местного населения - безработица, высокие цены даже на жизненно важные товары и задержки до двух месяцев заработной платы для работников так называемых "предприятий" и "организаций".

Значительный рост цен объясняется пребыванием на оккупированных территориях представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены "в командировку" с территории России с соответствующим финансовым обеспечением, значительно превосходящим местные нормы, говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления сообщили, что каждый госслужащий и другие лица, отправленные на территорию Украины для работы в оккупационных администрациях и других учреждениях, являются законной целью для Сил обороны Украины.

Напомним, депутат Херсонского областного совета была задержана за активную работу в пользу РФ во время оккупации . По данным следствия, в июле 2022 года она сотрудничала с врагом и занимала должность "начальника" в незаконном "Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной общины".

Осознавая последствия своего сотрудничества, женщина использовала псевдоним в своей работе. В должности она выполняла указания оккупационных властей, организуя работу учреждений здравоохранения в соответствии с российскими стандартами и протоколами.

Кроме того, российские силы на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие "должности" в "администрации" . По словам Федорова, оккупанты продолжают выселять местных жителей из захваченной части Запорожской области и завозить лояльное население из России.

Федоров рассказал, что оккупанты также разработали проект под названием "запорожская целина", предусматривающий переселение на захваченные территории российских специалистов и военных вместе с их семьями.

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