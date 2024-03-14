На оккупированных территориях юга стремительно растут цены, - ЦНС

Основными негативными факторами, влияющими на жизнь местного населения - безработица, высокие цены даже на жизненно важные товары и задержки до двух месяцев заработной платы для работников так называемых "предприятий" и "организаций".

Значительный рост цен объясняется пребыванием на оккупированных территориях представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены "в командировку" с территории России с соответствующим финансовым обеспечением, значительно превосходящим местные нормы, говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления сообщили, что каждый госслужащий и другие лица, отправленные на территорию Украины для работы в оккупационных администрациях и других учреждениях, являются законной целью для Сил обороны Украины.