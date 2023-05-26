Оккупационного "полицейского" из Купянска приговорили к 12 годам заключения

"В июне 2022 года, когда город Купянск находился в оккупации, местный житель добровольно прибыл в так называемую "народную милицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина подал документы в "отдел кадров" фейкового органа, чтобы стать псевдоправоохранителем. Его назначили мужчину на должность "исполняющего обязанности полицейского взвода патрульной службы Управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области".

Свои "служебные обязанности" коллаборационист выполнял до начала сентября. После деоккупации правоохранители разоблачили мужчину.

Суд признал мужчину виновным в коллаборационистской деятельности, ему назначили 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет и с конфискацией всего имущества, которое является его личной собственностью.

Бои за Купянск

Город захватили российские войска в первые дни вторжения. Часть действующих чиновников, правоохранителей перешли на "службу" к оккупантам, включая мэра Купянска.

Осенью ВСУ пошли в наступление и смогли освободить город. Теперь Купянск регулярно обстреливается российскими войсками.