RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупационного "полицейского" из Купянска приговорили к 12 годам заключения

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Купянска устроился "полицейским" и помогал оккупантам. Его приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационистскую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В июне 2022 года, когда город Купянск находился в оккупации, местный житель добровольно прибыл в так называемую "народную милицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина подал документы в "отдел кадров" фейкового органа, чтобы стать псевдоправоохранителем. Его назначили мужчину на должность "исполняющего обязанности полицейского взвода патрульной службы Управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области".

Свои "служебные обязанности" коллаборационист выполнял до начала сентября. После деоккупации правоохранители разоблачили мужчину.

Суд признал мужчину виновным в коллаборационистской деятельности, ему назначили 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет и с конфискацией всего имущества, которое является его личной собственностью.

Бои за Купянск

Город захватили российские войска в первые дни вторжения. Часть действующих чиновников, правоохранителей перешли на "службу" к оккупантам, включая мэра Купянска.

Осенью ВСУ пошли в наступление и смогли освободить город. Теперь Купянск регулярно обстреливается российскими войсками.

Напомним, что житель Одессы собирал информацию о местных волонтерах и известных украинских военных и передавал ее россиянам. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковВойна в УкраинеКупянск