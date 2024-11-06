Оккупационные аналоги "єВідновлення" и "єОселя". Почему украинцы вынуждены возвращаться на ВОТ и как это исправить

Она отметила, что в Украине сокращается количество внутренне перемещенных лиц. Но это происходит не потому, что они интегрируются в новые общины настолько, что уже не нуждаются в помощи. А потому, что не имея помощи со стороны государства, люди возвращаются на оккупированные территории, несмотря на опасность. Большая часть этой проблемы, подчеркивает Шуляк, — нехватка возможностей арендовать или приобрести жилье на новом месте.

"В то же время российская пропаганда обещает людям жилье, в том числе 45 тысяч рублей компенсации за каждый потерянный квадратный метр. Известный лично мне пример: вместо затопленных после трагедии на Каховской ГЭС домов в Голой Пристани оккупанты предлагают квартиры в Севастополе. Более того, некоторые украинцы уже приняли такое предложение и выехали в оккупированный Крым. Также один из российских банков запустил льготную ипотеку под 2% в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которую планируют распространить и на оккупированные Херсонщину и Запорожье", - рассказала Шуляк.

По ее словам, в настоящее время эксперты говорят о по крайней мере 130 тысячах вернувшихся в оккупацию украинских граждан. Это, по мнению Шуляк, поразительный показатель в контексте того, что Украина таким образом теряет свой человеческий капитал, который, с одной стороны, является залогом ее государственности, а с другой – основой для восстановления Украины. Поэтому, уверена парламентария, Правительству следует предпринять неотложные действия по поддержке ВПЛ - по крайней мере, в том, что касается обеспечения их жилищных нужд.

Речь идет о трех ключевых шагах - предусмотреть финансирование программы "Восстановление" и расширить его на ВОТ, сделать программу "єОселя" доступной для ВПЛ, компенсировать часть стоимости аренды жилья для ВПЛ.

Относительно "Восстановления" Шуляк отметила, что финансирование программы, призванной помочь восстановить разрушенные дома, на грани срыва. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено мизерные 500 млн гривен, тогда как для минимального функционирования программы требуется не менее 20 раз больше. Это важно исправить, предусмотрев другие источники финансирования.

Кроме дальнейшего финансирования программы ее следует расширить на ВОТ - успешный эксперимент в Мелитополе доказал, что с помощью спутниковых снимков можно дистанционно обследовать жилье.

"Это должно было открыть новый этап "єВідновлення" — выплаты за уничтоженное жилье на ВОТ. Но его так и не запустили. Законодательство принято, технологии есть, а люди продолжают жить в неопределенности", - подчеркнула Шуляк.

Кроме этого, заверила она, важно продолжать открывать для ВПЛ возможности программы "єОселя". Речь идет о снижении для них первого взноса с 20% до 15%, а также годовой процентной ставке с 7% до 3%.

Третий обязательный шаг – реальное внедрение субсидии для переселенцев, не имеющих достаточно средств для оплаты аренды жилья. Размер пособий будет зависеть от дохода, количества членов семьи и стоимости аренды в конкретном населенном пункте. Получить субсидию могут семьи, которые тратят на аренду жилья более 30% своих доходов. А для семей с низким доходом процент платежа может быть еще ниже.

"С середины января пилотный этап программы должны запустить в 9 регионах с наибольшим количеством ВПЛ: Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, Херсонская, Луганская, и Донецкая области. Со временем ее планируют распространить на всю страну. Надеюсь, что это произойдет – сейчас критически важно поддержать тысячи украинцев в затруднении и вернуть их доверие", - резюмировала Елена Шуляк.