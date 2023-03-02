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В оккупации россияне начали вводить обязательное "кадетство" для первоклассников, - Генштаб

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Четверг 02 марта 2023 18:23
В оккупации россияне начали вводить обязательное "кадетство" для первоклассников, - Генштаб Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во многих школах на временно оккупированной территории Херсонской области россияне начали вводить "кадетство" для первоклассников. Нанимают на работу пророссийских горожан в качестве "учителей".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Для этих учеников является обязательным ношение униформы и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им более 50 лет", - пишет пресс-служба.

Для легализации работы пророссийских горожан, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на временно оккупированных территориях Луганской области местные оккупанты заставляют родителей отдавать детей в "кадеты".

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