В оккупации россияне начали вводить обязательное "кадетство" для первоклассников, - Генштаб

Во многих школах на временно оккупированной территории Херсонской области россияне начали вводить "кадетство" для первоклассников. Нанимают на работу пророссийских горожан в качестве "учителей".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Для этих учеников является обязательным ношение униформы и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им более 50 лет", - пишет пресс-служба.

Для легализации работы пророссийских горожан, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы России.