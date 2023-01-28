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Оккупация электростанций и повреждение ТЭС не позволяют производить необходимое количество электроэнергии, - ДТЭК

Фото: Оккупация электростанций и повреждения ТЭС не позволяют производить необходимое количество электроэнергии (dtek com)
Автор: Сергей Новиков

Из-за оккупации электростанций общей мощностью 10 ГВт и повреждения оборудования большинства тепловых электростанций, в энергосистеме продолжает сохраняться значительный дефицит мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Фундаментальная проблема - отсутствие возможности выработать необходимый объем. 10 ГВт установленной мощности электростанций, которые были до войны, они находятся на оккупированной территории", - сказал Сахарук.

Он добавил, что также около 75% тепловых электростанций Украины получили повреждения, из-за чего в работе находится лишь четверть мощностей ТЭС.

Сахарук отметил, что существует только два способа сократить дефицит в энергосистеме - восстановление поврежденного оборудования и импорт электроэнергии.

По его словам, сейчас ДТЭК импортирует электроэнергию в объемах, позволяющих покрыть потребление почти 2 миллионов человек.

"Импорт он критически необходим для того, чтобы сделать так, чтобы работала промышленность, а люди получали большие лимиты. Параллельно с этим нужно ремонтироваться для того, чтобы предоставить мощность в сеть", - подытожил он.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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ЭлектроэнергияДТЭК