У оккупантов на Купянском направлении вспышка "мышиной лихорадки", - ГУР

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что в подразделениях российской оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Так, по информации ГУР, на Купянском направлении во многих подразделениях российских захватчиков зафиксирована вспышка так называемой "мышиной лихорадки".

Болезнь носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов - через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания в продукты питания, которые употребляет человек.

Симптомы мышиной лихорадки включают сильную головную боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошноту, рвоту по несколько раз в день.

Поскольку болезнь поражает почки, зараженный мышиной лихорадкой испытывает интенсивную боль в пояснице и испытывает серьезные трудности с мочеиспусканием.

Как отмечает разведка, жалобы на лихорадку от личного состава российской армии, задействованного в войне против Украины, командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. К тому же, на первом этапе течения "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп.

"В итоге "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс", - добавили в ГУР.