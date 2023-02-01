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Оккупанты утром обстреляли Купянский район: поврежден газопровод, есть раненый

Фото: оккупанты утром обстреляли Купянский район Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 1 февраля, около 10:00 оккупанты из РСЗО обстреляли село Замост Купянского района Харьковской области. Поврежден жилой дом, газопровод и частные автомобили, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Получил ранения 66-летний мирный житель", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, 29 января российская армия атаковала жилой дом в Харькове, из-за чего один человек погиб, трое ранены. Также под огнем врага были Купянск, Волчанск, Стрелеча, Двуречная и другие города и деревни. Повреждены частные дома, магазины, хозяйственные постройки. Один человек был ранен в Купянске.

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