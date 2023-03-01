РФ утром обстреляла Чугуев: повреждена многоэтажка, двое раненых

"Поврежден многоквартирный дом. Информация уточняется", – рассказал он.

Обновлено 9.15. По данным Синегубова, в результате утренних обстрелов Чугуева ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик.

"Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. У мальчика - незначительные повреждения, получил медицинскую помощь на месте и не нуждался в госпитализации", - добавил он.

Кроме того, по его словам, в Купянске в результате вчерашнего утреннего обстрела повреждены два жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть ГСЧС.

"Под обстрелом также был городской парк культуры и отдыха, где, к сожалению, от ранений погиб мужчина", - добавил глава региона.

Также в Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом.

Как сообщалось, во вторник, 28 февраля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянск Харьковской области. Город подвергся обстрелам из РСЗО, есть погибший.