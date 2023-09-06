Оккупанты утром кассетными боеприпасами атаковали село под Чугуевым: есть раненый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня, около 7:00 утра, российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли с. Новая Гнилица Чугуевского района. Поврежден частный жилой дом", - рассказал он.

По словам главы региона, осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина.

"Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - добавил Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьков и область, которые граничат с Белгородской областью России. Недавно ситуация сильно обострилась на Лимано-Купянском направлении, где оккупанты сосредоточили около 100 тысяч военных. В частности, в связи с обострением боевых действий, в Купянском районе Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касается и самого Купянска и Купянска Узлового.