ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты утром кассетными боеприпасами атаковали село под Чугуевым: есть раненый

Харьков, Среда 06 сентября 2023 09:47
UA EN RU
Оккупанты утром кассетными боеприпасами атаковали село под Чугуевым: есть раненый Фото: оккупанты утром кассетными боеприпасами атаковали село под Чугуевым (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в среду утром, 6 сентября, обстреляли село Новая Гнилица в Чугуевском районе Харьковской области. Враг атаковал населенный пункт запрещенными кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня, около 7:00 утра, российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли с. Новая Гнилица Чугуевского района. Поврежден частный жилой дом", - рассказал он.

По словам главы региона, осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина.

"Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - добавил Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьков и область, которые граничат с Белгородской областью России. Недавно ситуация сильно обострилась на Лимано-Купянском направлении, где оккупанты сосредоточили около 100 тысяч военных. В частности, в связи с обострением боевых действий, в Купянском районе Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касается и самого Купянска и Купянска Узлового.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
Изюм, Купянск, Балаклея. Сегодня годовщина Харьковского контрнаступления: как это было
Изюм, Купянск, Балаклея. Сегодня годовщина Харьковского контрнаступления: как это было
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут