Оккупанты сосредотачивают усилия на двух направлениях и в Курской области, - Генштаб

На фронте с начала суток, 7 января, произошло 128 боестолкновений. Российские оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском, Кураховском направлениях и в Курской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три штурма вражеских войск возле Тихого. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки и Петропавловки.

Агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Надежда, Первомайское, Чернещина, Макеевка, Заречное, Ивановка и Терны. Три боестолкновения пока продолжаются.

Сегодня на Северском направлении противник пять раз атаковал в направлении Белогоровки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов в районах Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении враг трижды пытался идти вперед в районе Торецка. В настоящее время продолжается один бой.

При поддержке авиации на Покровском направлении враг 28 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Сухой Яр, Зеленое, Новый Труд и Покровск. Сейчас еще продолжается пять боестолкновений.

Идут ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Серебряного, Андреевки, Курахово и Дачного в течение дня наши защитники отражали 14 атак противника.

На Времовском направлении агрессор 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Новоселка и Привольное, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили два штурма противника.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отражали 27 атак захватчиков, кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 17 КАБов, и осуществил 146 артиллерийских обстрелов, в частности, шесть - из реактивных систем залпового огня.