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Оккупанты снова заставляют украинцев на оккупированных территориях получать паспорта РФ, - Федоров

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты получили очередную задачу от Кремля относительно принудительной паспортизации украинцев, находящихся на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, задачу паспортизации людей оккупантам удается выполнить только благодаря угрозам. Россияне устраивают фильтрацию и требуют предъявить роспаспорт. Если выясняют, что его еще не оформили, то угрожают украинцам "исправительными работами".

Кроме этого на оккупированных территориях предприниматели могут работать только при регистрации по нормам враждебного законодательства. Для этого также нужен российский паспорт.

Также оккупанты обещают "пряники" за получение паспортов РФ 14-летними подростками. В частности, враг обещает их родителям выплаты материнского капитала. А тем, кто не получил российский документ – сложно найти работу.

"Однако наши жители точно добровольно не следуют российским аусвайсам. Паспортизация на ТОТ происходит только под принуждением. А после деоккупации правоохранительные органы точно разберутся, кто совершает это преступление и накажут всех причастных", - написал Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области оккупирована с первых дней полномасштабного вторжения, однако в последнее время войска сил обороны постепенно отвоевывают захваченные врагом территории. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, у ВСУ "есть успехи, они выполняют рутинную и тяжелую работу".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке россиянами теракта на ЗАЭС с утечкой радиоактивных веществ. В ГУР сообщали, что оккупанты продолжают минирование станции.

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