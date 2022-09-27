RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты снова ударили по Сумской области, применив "Грады" и минометы

Фото: оккупанты снова ударили по Сумской области, применив "Грады" и минометы (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска снова обстреляли приграничные районы Сумской области. Враг ударил из "Градов" и минометов по Шалыгинской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, вчера вечером около 22:00 россияне выпустили из "Градов" 18 снарядов. Обошлось без жертв и разрушений.

Утром 27 сентября оккупанты продолжили обстрел Шалыгинской общины. Враг обстрелял населенный пункт из минометов. Зафиксировано три прилета.

Также россияне применили автоматическое оружие. Последствия обстрелов выясняются.

Напомним, вчера вечером российские войска выпустили по Сумской области шесть ракет. Под удар попали несколько громад Шосткинского района. В результате обстрела в некоторых населенных пунктах района пропало электроснабжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьОбстрілВойна в Украине