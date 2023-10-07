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Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область: есть раненая

Херсонская область, Суббота 07 октября 2023 19:03
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Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область: есть раненая Фото: российские военные обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территории Херсонской области. В результате этой атаки получила ранения местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в офисе Генпрокурора.

По данным следствия, сегодня, 7 октября, около 12:30 российские военные в очередной раз массированно обстреляли поселок в Херсонском районе.

В результате сегодняшнего обстрела повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автотранспорт.

Кроме того, пострадала 53-летняя женщина, она госпитализирована.

Обстрелы Херсона

После освобождения украинскими военными правобережной части Херсонской области россияне ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона.

При этом в ОВА сообщили об увеличении количества обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что россияне стали больше использовать авиабомбы и ракеты, давно не применявшиеся.

Напомним, что на этой неделе под обстрел в Херсоне попал автомобиль правоохранителей, в котором находились двое патрульных. Один из них скончался в больнице во время операции.

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Херсон Херсонская область Война России против Украины
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