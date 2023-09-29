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Оккупанты снизили темпы наступления на линии Купянск-Кременная, - ISW

Фото: оккупанты снизили темпы наступления на линии Купянск-Кременная (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление российских оккупантов на линии Купянск-Кременная замедлилось. Украинские войска заставили захватчиков снизить темпы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинские и российские источники сообщают об уменьшении российских атак на Купянском и Лиманском направлениях. Как считают аналитики, украинские операции отвели российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ухудшили наступательные усилия России.

Ранее в ISW отмечали, что россияне наступлением в Луганской области пытаются оттянуть украинские силы. Однако сейчас Генштаб ВСУ и Нацгвардия Украины подтверждают, что намерения оккупантов провалились.

"Российская авиация стала все активнее на этой линии, поскольку наземные атаки, очевидно, снизились", - говорится в отчете.

Бои под Купянском и Лиманом

В последние месяцы российские оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

Ранее Силы обороны отмечали, что захватчики пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.

Однако, по последним сводкам, атаки россиян не добились успехов, а ранее анонсированное наступление провалилось.

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