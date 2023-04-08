RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты уничтожают плодородные земли в Запорожской области, - мэр Мелитополя

Фото: оккупанты уничтожают плодородные земли в Запорожской области (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Рашисты превращают поля оккупированной Запорожской области в мертвую зону. Захватчики уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории", - написал Федоров.

По его словам, оккупанты нарыли окопов, длина которых составляет кое-где до 70 километров, наставили бетонных "зубов дракона" и "засевают наши плодородные черноземы минами". Кроме того, россияне устраивают полигоны для обучения мобилизованных прямо посреди поля.

Таким образом, следствие использования российского оружия и техники происходит химическое загрязнение земель и грунтовых вод.

"Оккупанты портят окружающую среду самим фактом своего существования, но "экологи" из ВСУ уже на подходе", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупанты Запорожской области готовятся к обороне и пройдут поля вблизи захваченного города Днепрорудное.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиЗапорожская областьВойна России против Украины