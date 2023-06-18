Оккупанты заявили о потере Пятихаток, а затем передумали. Эксперт объяснил причину

Оккупанты запутались в заявлениях о Пятихатках

Сегодня коллаборант Владимир Рогов, который сейчас входит в российскую "администрацию" Запорожской области, заявил, что россияне потеряли село Пятихатки на Запорожском направлении.

Однако под вечер россияне опровергли данную информацию и заявили, что якобы они отбили все атаки.

Россияне запутались, под чьим контролем Пятихатки (deepstatemap.live)

Почему оккупанты говорят о собственных поражениях

По словам эксперта, то, что пишут российские военкоры или другие ресурсы оккупантов о том, что на Запорожском направлении продолжаются боевые действия, это действительно так.

"Украинские силы обороны довольно мощно продвигаются и там (в районе Пятихаток - ред.), и у нас есть продвижение по трем направлениям на Запорожском плацдарме", - пояснил Мусиенко.

Собеседник РБК-Украина отметил, что по всем трем направлениям есть успехи.

"Россияне в панике об этом сообщают, потому что видят, что нашим силам постепенно, шаг за шагом, трудно, но удается проходить линию обороны. Мы имеем определенные успехи, а они соответственно панически нервничают, поэтому и спешат донести такие новости", - подчеркнул он.

Мусиенко также отметил, что сейчас украинцам стоит дождаться официальной информации от уполномоченных на то лиц.

Украинское контрнаступление

Напомним, в начале июня украинские военные начали продвигаться по нескольким направлениям, в частности на Бахмутском, Торецком и Бердянском. За неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов.

Однако украинские чиновники подчеркивают, что контрнаступление еще не началось, а сейчас просто идут контрнаступательные действия.

Какова ситуация на фронте

Как заявляла ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские военные продвигаюсь по всем направлениям, на которых наступают. В то же время, ВСУ продолжают обороняться на нескольких направлениях фронта, и не потеряли ни одной занимаемой позиции.

Сегодня глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о продвижении и на Авдеевском направлении. По его словам, за последние две недели наши войска продвинулись вперед чуть больше, чем на километр.

Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

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