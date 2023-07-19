Оккупанты заявили, что готовят "штурм" ЗАЭС. В ГУР предупредили о новых провокациях

"Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины", - говорится в сообщении.

В разведке говорят, что тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС.

"По имеющейся информации готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины", - предупредили в ведомстве.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.

До этого президент Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Также россияне рекомендовали эвакуироваться персону, подписавшему контракты с "Росатомом". Они должны были уехать до 5 июля. Но в "День Х" ЗАЭС продолжила работать в штатном режиме.