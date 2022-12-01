Оккупанты заявили об очередном обмене пленными

Гауляйтер "ДНР" Денис Пушилин заявил, что 1 декабря проходит очередной обмен пленными. Россия возвращает 50 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пушилина в Telegram.
"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине", - написал главарь "ДНР".
Стоит отметить, что украинская сторона эту информацию пока не комментировала, поэтому неизвестно, сколько бойцов ВСУ возвращаются домой.
Напомним, последний обмен пленными состоялся 28 ноября. Тогда оккупанты заявили об освобождении 23 человек.
При этом 26 ноября Украине удалось вернуть домой 9 защитников и 3 гражданских.
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