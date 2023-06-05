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Оккупанты завезли в Мелитополь профессиональных шпионов. Мэр рассказал для чего

Фото: оккупанты завезли в Мелитополь Запорожской области профессиональных шпионов (иллюстрация/facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

ФСБ РФ привезла в Мелитополь Запорожской области отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"ФСБ отвезли в Мелитополь отряды обученных шпионов", - рассказал он.

Федоров напомнил о том, что в городе можно спокойно выражать свое мнение, речь не идет давно.

"А теперь еще и в разных районах города специально обученные "нелюди" ищут патриотически настроенных граждан.

"С какой целью это делается и что может ожидать наших людей, остается только догадываться", - констатировал мэр Мелитополя.

"Охота" на партизан в Мелитополе

В последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в оккупированном городе, который был захвачен РФ в первые дни вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Так, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

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Мелитополь