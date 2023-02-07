Оккупанты наносят удары по Харькову: зафиксировано 6 "прилетов", начался пожар

Россияне вечером 7 февраля атаковали Харьков. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова.
"Внимание! Оккупанты наносят удары", - указал чиновник, призвав жителей оставаться в укрытиях.
Тем временем в сети пишут, что было слышно несколько взрывов.
Граждане должны немедленно пройти в хранилища, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не появятся данные об отбое тревоги.
Синегубов рассказал, что было зафиксировано попадание от 6 до 10 ракет С-300 в центральной части Харькова. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Мэр Игорь Терехов отметил, что в Харькове было 6 "прилетов".
"Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе", - добавил городской голова.
Также известно о пожаре на месте одного из "прилетов".
Напомним, 7 февраля российские захватчики обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате вражеских атак погибла женщина.
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