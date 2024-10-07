В ночь на 7 октября российские военные нанесли очередной удар по украинскому порту Южный. В результате атаки повреждено гражданское судно PARESA под флагом Сент-Китс и Невис.

Судно, которое перевозило 6 тысяч тонн украинской кукурузы для экспорта, было повреждено возле одного из причалов порта. К счастью, 15 членов экипажа, граждане Египта и Сирии, не пострадали.

Это уже 20-е гражданское судно, получившее повреждения из-за российских атак. Ранее Россия ударила по судну, которое транспортировало пшеницу в Египет.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба заявил, что эти атаки являются попытками сорвать работу Украинского морского продовольственного коридора и подорвать мировую продовольственную безопасность.

Россия традиционно заявляет об уничтожении якобы военных грузов, однако все атаки направлены на гражданские объекты. Недавно подобная атака по Измаильскому району Одесской области повредила грузовики и админздания на границе с Румынией.

Несмотря на постоянные обстрелы, Украинский морской продовольственный коридор продолжает круглосуточную работу. За более чем год удалось экспортировать уже более 70 млн тонн грузов, а это более 2500 судов, которые вышли из украинских портов в страны Африки, Азии и Европы.

Фото: Оккупанты нанесли удар по порту Южный, повреждено гражданское судно (facebook.com/Ministry.for.development)