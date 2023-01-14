Оккупанты нанесли удар по Авдеевке: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты 14 января нанесли удар по Авдеевке (Донецкая область). Вследствие атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Как сообщают местные жители, город подвергся сильному обстрелу.
Тем временем народный депутат Муса Магомедов сообщает, что оккупанты целенаправленно целятся по местам скопления людей: городской рынок, район магазина "Лафар" и бывшего кинотеатра "Рубин".
"Уже предварительно известно о двух погибших и троих раненых", - уточнил он.
Официальной информации о последствиях обстрела Авдеевки в настоящий момент нет.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атак врага вчера погиб гражданский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.