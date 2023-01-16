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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: есть раненые, среди них дети

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Запорожье, Понедельник 16 января 2023 09:54
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: есть раненые, среди них дети Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Снаряд упал рядом с жилым домом, вследствие чего пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Ракета попала рядом с пятиэтажным домом. От обломков стекла пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка - 9 и 15 лет. Дети госпитализированы", - сообщил он.

Тимошенко отметил, что в доме вследствие удара выбиты окна, опорные конструкции не пострадали.

Кроме того, россияне обстреляли предприятие в Запорожской области. На месте "прилета" возник пожар. Информации о пострадавших нет.

Обновлено 10:10.

Как уточнил глава Запорожской ОВА Александр Старух, оккупанты ударили по областному центру ракетой С-300. Снаряд попал в жилую застройку в центре города. От взрывной волны пострадал пятиэтажный дом.

Также вражеская ракета С-300 упала на территорию одного из предприятий легкой промышленности в Кушугумской общине. Вследствие "прилета" вспыхнул пожар в ангаре, где хранилась продукция.

Фото: последствия обстрела предприятия в Запорожской области (t.me/starukhofficial)

Напомним, в результате вчерашнего российского ракетного удара по Запорожью зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.

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