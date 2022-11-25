Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: что известно

Российские оккупанты утром 25 ноября обстреляли Запорожье. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Уроды снова попали ракетой в пригород", - отметил чиновник.

Старух указал, что пока все обстоятельства инцидента выясняются и призвал местных жителей беречь себя.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что россияне обстреляли объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района.

"В самом Запорожье на данный момент прилеты не зафиксированы", - добавил он.