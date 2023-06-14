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Оккупанты оставили несколько блокпостов в Пологах Запорожской области, - мэр

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Роды, Запорожская область, Среда 14 июня 2023 19:08
Оккупанты оставили несколько блокпостов в Пологах Запорожской области, - мэр Фото: оккупанты оставили несколько блокпостов в Пологах Запорожской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированных Пологах Запорожской области российские военные оставили несколько блокпостов. В городе стало меньше военной техники.

Об этом рассказал городской голова Пологов Юрий Коноваленко проекту Радио Свобода "Новости Приазовья", сообщает РБК-Украина.

"На территории их (военных РФ, - ред.) стало меньше, уменьшилось и техники. Они оставили буквально несколько блокпостов, которые сегодня стоят пустые, нет никого на них", - рассказал Коноваленко.

Как сообщают жители, большинство оставшихся в Пологах оккупантов переодеваются в гражданскую одежду и ездят по городу на велосипедах, скутерах, то есть меньше пытаются двигаться техникой.

Однако мэр добавил, что представители оккупационных властей никуда не эвакуируются, хотя имеют соответствующее "распоряжение".

"Мы знаем, что территории оккупированные, так называемые администрации, получили "распоряжение" на эвакуацию. Но на сегодняшний день пока мы не видим подтверждения, что пришедшие работать в те администрации выезжают. То есть всех их видим, знаем, что остаются в городе", - отметил Коноваленко.

Ситуация на фронте

Напомним, активная фаза контрнаступления украинских войск началась несколько дней назад. В ходе наступления ВСУ удалось освободить уже семь населенных пунктов в двух областях: Лобковое, Левадное, Новодаровка (Запорожская область) и Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).

При этом российская армия пытается отбить освобожденные населенные села, применяя авиацию и артиллерию.

Также добавим, что Вооруженные силы Украины за последние три дня продвинулись по некоторым направлениям от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 квадратных километров.

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