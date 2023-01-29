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Оккупанты закрывают больницы в Каховке и Новой Каховке, а оборудование вывезли, - Генштаб

Фото: россияне вывозят оборудование и закрывают больницы в Каховке и Новой Каховке (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации вывезли все медицинское оборудование и закрывают больницы Каховки и Новой Каховки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкую Херсонскую область", заявили в Генштабе.

Они также добавили, что вопреки ранее предоставленным обещаниям оккупанты сейчас закрывают больницы в указанных городах, а работников ставят перед фактом, предлагая перевод или увольнение.

Напомним, недавно Каховское территориальное общество показало видео, как военные РФ обстреляли центр оккупированной Каховки.

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