Оккупанты закрывают больницы в Каховке и Новой Каховке, а оборудование вывезли, - Генштаб

Военные Российской Федерации вывезли все медицинское оборудование и закрывают больницы Каховки и Новой Каховки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкую Херсонскую область", заявили в Генштабе.

Они также добавили, что вопреки ранее предоставленным обещаниям оккупанты сейчас закрывают больницы в указанных городах, а работников ставят перед фактом, предлагая перевод или увольнение.