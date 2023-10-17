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Оккупанты ночью ударили по центру Славянска. Есть "прилет" в общежитие колледжа

Фото: оккупанты ночью ударили по центру Славянска Донецкой области (t.me/IhorMoroz_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на вторник, 17 октября, российские войска обстреляли центр Славянска Донецкой области. Один из "прилетов" пришелся на общежитие аграрного колледжа.

Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Неспокойная ночь в Славянске. Ночью два "прилета". Центр города, улица Свободы. Попадание в общежитие аграрного колледжа", - рассказал он.

Лях отметил, что к счастью обошлось без жертв.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области постоянно обстреливаются росссийскими оккупантами из разных видов вооружения. Из населенных пунктов, которые расположены дальше линии фронта, под огнем постоянно находятся Славянск, Константиновка и Краматорск Донецкой области. Отметим, в конце августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск. Мишенью стало сельскохозяйственное предприятие, из-за чего погиб охранник.

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Донецкая область