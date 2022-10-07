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Оккупанты ночью ударили по Никополю из РСЗО: обстрел попал на видео

Фото: россияне атаковали Никополь ночью (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 7 октября снова ударили по Никополю из тяжелого вооружения. Обстрел попал на камеру видеонаблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По его словам, оккупанты ночью обстреляли Никополь и другие населенные пункты района из реактивных систем залпового огня.

На видео заметны последствия попадания вражеских снарядов и взрывы. Евтушенко отметил, что такие хаотические обстрелы мирного населения являются террором.

"Хаотические обстрелы жилых кварталов в темное время суток - ни что иное, как террор по отношению к мирному населению и военное преступление", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня утром оккупанты ударили по Запорожью ракетами. Одна из них упала у многоэтажки.

Также ночью россияне впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрела пострадал человек.

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НикопольОбстріл