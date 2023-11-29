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Оккупанты попали в шахту, люди оказались под завалами: новые подробности обстрела Торецка

Донбасс, Среда 29 ноября 2023 12:28
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Оккупанты попали в шахту, люди оказались под завалами: новые подробности обстрела Торецка Фото: появились новые подробности обстрела Торецка Донецкой области 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела предприятия в Торецке Донецкой области, российские войска атаковали местную шахту. Четырех работниц привалило и они оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Из-за обстрела было частично разрушено здание шахты в Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, под завалами оказались четыре работницы предприятия.

"Три женщины получили механические травмы легкой и средней степени тяжести, еще одна - тяжелые травмы", - добавили энергетики.

Обстрел Торецка Донецкой области

28 ноября российские войска ударили из авиации по предприятию в Торецке Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Пострадавших в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставили в больницу.

Добавим, что в настоящее время данные о пострадавших отличаются. В частности, сегодня утром, 29 ноября, исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз сообщил о пяти раненых в результате этого обстрела.

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